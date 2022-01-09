مدرب ليفربول ينتصر على كورونا

2022/01/09 | 18:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، أن مدربه يورغن كلوب تماثل للشفاء بعد اصابته بفيروس كورونا.وذكر النادي في بيان ان “يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي، عاد لممارسة مهامه بعد توقف إجباري بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا”.وكان المدرب الألماني صاحب الـ54 عاماً تغيب عن إدارة مباراة فريقه […]

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