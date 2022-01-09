2022/01/09 | 18:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يبدأ التصويت السري على مرشح رئاسة البرلمان

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