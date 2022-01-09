(بغداد اليوم) تنشر القصة الكاملة لما حصل بجلسة البرلمان العراقي والاعتداء على رئيس السن - عاجل

2022/01/09 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

جماعة الاطار قدموا طلب بانهم اصبحوا 88 نائبا بالتواقيع الى رئيس السن.



فقام رئيس السن بتشكيل لجنة تدقيقية لصحة الطلب والتواقيع.هذا من جهة، ومن جهة اخرى قام النائب باسم خشان بتقديم مطالعة يدعي فيها خروقات دستورية من رئيس البرلمان السابق، مما يستدعي عدم ترشيحه.



فقام رئيس السن باحالتها الى المستشار القانوني.فبدأ الضجيج يعم القاعة (لا الحلبوسي قبل بهذا الشي.



ولا التياريين قبلوا باللجنة التدقيقية).فحدث ماحدث من شجارات واعتداءات حتى تدخلت حمايات المجلس لحمل المشهداني وخروجه من القاعة حفاظا على استنشاق انفاسه الاخيرة.

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