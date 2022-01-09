قبرص ترصد متحوراً جديداً يجمع بين دلتا وأوميكرون

2022/01/09 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة “بلومبرغ” الأميركية إنه تم اكتشاف متحور جديدة لفيروس كورونا في قبرص، يجمع في صفاته بين “دلتا” و”أوميكرون”، أطلق عليه اسم دلتاكرون.

ونقلت الوكالة عن ليونديوس كوستريكيس أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية، قوله: هناك حالياً متحور يجمع ويمزج بين أوميكرون ودلتا”، لافتاً إلى أن التكرار النسبي للعدوى أعلى بين المرضى في المستشفى، مقارنة بالمرضى غير المقيمين في المستشفى.

وقال كوستريكيس: “سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه السلالة أكثر مرضية أو أسرع انتشاراً مقارنة بالمتحورين دلتا وأوميكرون”، متوقعاً بأن “تحل هذه السلالة محل متحور أوميكرون”.

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