بأهداف إبرا وتيو.. ميلان إلى الصدارة

2022/01/09 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتقى ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي، واضعًا الضغط على غريمه إنتر حامل اللقب، بفوزه 3-صفر على مضيفه فينيتسيا الأحد في افتتاح منافسات المرحلة الحادية والعشرين، بثنائية للفرنسي تيو هرنانديز.

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