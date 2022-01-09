بدء إجراءات التصويت لاختيار أحد المرشحين لرئاسة المجلس

2022/01/09 | 18:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، بدء إجراءات التصويت لاختيار أحد المرشحين محمد الحلبوسي أو محمود المشهداني لرئاسة المجلس.وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، حضور 205 نواب للجلسة بعد استنئافها برئاسة النائب خالد الدراجي.

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