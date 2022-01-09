2022/01/09 | 18:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. المشهداني يغادر المشفى برفقة الخزعلي والعامري) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. المشهداني يغادر المشفى برفقة الخزعلي والعامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).