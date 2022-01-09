هل تفكر بالسفر إلى جزر الكاريبي وسط جائحة كورونا.. إليك ما تحتاج معرفته

2022/01/09 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تخطّط للسفر إلى جزر الكاريبي، إليك ما تحتاج إلى معرفته وما يمكنك توقعه إذا كنت ترغب في الزيارة أثناء جائحة كوفيد -19.

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