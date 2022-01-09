2022/01/09 | 18:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0VqczSWW3zQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | تغطية قناة الرشيد المباشرة للجلسة الاولى للدورة النيابية الخامسة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | تغطية قناة الرشيد المباشرة للجلسة الاولى للدورة النيابية الخامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).