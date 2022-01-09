2022/01/09 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الأحد، تفاصل لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الكاظمي استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيليه فاريولا، والوفد المرافق له"، مبينا أن "الكاظمي اكد خلال اللقاء: إن المشتركات التي تجمع العراق بالاتحاد الأوروبي تفتح المزيد من فرص التعاون في المستقبل، ووصف سيادته العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي بأنها علاقات استراتيجية طويلة الأمد".

وحمل السفير فاريولا التهنئة بحسب البيان "على نجاح العراق في رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وعدّ ذلك الإنجاز دليلاً على نجاح سياسته في مجال مكافحة الفساد، وعلى سلامة الإجراءات المالية والمصرفية العراقية وفاعلية جهود إصلاحها"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستمهد الطريق لدرجة أكبر من التبادل التجاري والاستثماري بين العراق والدول الأوروبية".

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى "تنامي الدور الإقليمي الإيجابي للعراق، لافتاً إلى خطة أوروبية تمتد لسبع سنوات تهدف إلى تقديم الدعم المؤسساتي للعراق، وإسناد برامج تطوير الكفاءات المالية وعمل البنك المركزي العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل لقاء الكاظمي وسفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل لقاء الكاظمي وسفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).