2022/01/09 | 19:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي تفاصيل تعرض منزلها الواقع غربي القاهرة لحريق، الأحد، نتيجة ماس كهربائي.وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، قالت الفنانة المصرية إن الحريق وقع صباحا، لافتة إلى أنها كانت تبيت رفقة أسرتها في الطابق الثاني من المنزل، بينما تسببت مدفأة في الطابق الأرضي في الحريق.وأضافت سهير رمزي: “نسينا المدفأة متصلة بالكهرباء، الأمر الذي […]

ظهرت المقالة ممثلة مصرية تكشف تفاصيل حريق اندلع داخل منزلها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلة مصرية تكشف تفاصيل حريق اندلع داخل منزلها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثلة مصرية تكشف تفاصيل حريق اندلع داخل منزلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).