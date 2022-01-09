2022/01/09 | 19:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ظهرت المقالة المشهداني يغادر المشفى برفقة الخزعلي والعامري (صورة) أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشهداني يغادر المشفى برفقة الخزعلي والعامري (صورة)) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشهداني يغادر المشفى برفقة الخزعلي والعامري (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).