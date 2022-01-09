محمد جفال يكشف حقيقة عودته إلى الطلبة

2022/01/09 | 19:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف اللاعب محمد جفال، حقيقة عودته إلى صفوف نادي الطلبة.وقال جفال في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “نادي الطلبة من الأندية العزيزة على قلبي واعتبره بيتي الثاني، لكن الانباء التي تتحدث عن عودتي اليهم غير صحيحة اطلاقاً”.واوضح ان “عقدي مستمر مع نادي الشرطة وانا احترمه واحترم ادارة النادي لذلك انا مستمر […]

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