2022/01/09 | 19:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب يتوافدون الى قاعة البرلمان لاستكمال عملية التصويت على اختيار الرئيس

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