سفير الاتحاد الأوروبي يبارك للكاظمي رفع العراق من قائمة مخاطر تمويل الإرهاب

2022/01/09 | 19:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي

لدى العراق فيليه فاريولا، والوفد

المرافق له.

وقال الكاظمي خلال اللقاء، إن

"المشتركات التي تجمع العراق بالاتحاد

الأوروبي تفتح ال

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