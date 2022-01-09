رئيس وزراء العراق القادم.. بين مطامع الاحزاب وبناء الدولة

2022/01/09 | 19:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.جواد الهنداوي… يشهدُ المسرح السياسي في العراق حراكاً حزبياً منفعلاً ومنشغلاً من اجل التنافس او التفاهم لاشغال السلطات الدستورية السياسية ( رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ، و رئاسة مجلس النواب ) ، ونتمنى ان يستقر على هدفٍ فاعل من اجل خدمة الشعب وتعزيز الدولة .مضى على مسيرة النظام السياسي في […]

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