رفع العراق من قائمة مخاطر تمويل الإرهاب.. سفير الاتحاد الأوربي يبارك

2022/01/09 | 19:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الخطوة ستمهد الطريق لدرجة أكبر من التبادل التجاري والاستثماري .

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