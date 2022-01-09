’وعكة’ المشهداني تثير الجدل.. هل كانت ’حركة’ كما فعلها مسبقاً؟! (فيديو)

2022/01/09 | 19:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تصاعد الجدل في أولى دقائق عقد جلسة مجلس النواب العراقي برئاسة أكبر الفائزين سنّاً محمود المشهداني، الذي غادرها جراء "وعكة صحية" استدعت نقله إلى المستشفى، وفيما تضاربت الأنباء بين ما نُشر عن تعرضه لـ"اعتداء"، وبين تردي حالته الصحية، ظهرت بعد حين صورة من المستشفى التي غادرها المشهداني وهو يتمتع بصحة جيدة.

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وفي خضم هذه الأجواء، نشر مقدّم البرامج الحوارية العراقي "هارون الرشيد" على منصته في موقع "فيسبوك"، جزءاً من مقابلة سابقة أجراها في العام 2017 مع المشهداني، قال فيها الأخير إنه اضطر في إحدى الجلسات السابقة إلى افتعال "حركة" بغية رفع الجلسة، بعد أن اكتمل النصاب.

وأضاف أنه "اتفق مع أحد رؤساء الكتل، على احداث اضطراب وفوضى داخل الجلسة من أجل تبرير رفعها بشكل قانوني".

يأتي ذلك بالتزامن مع الشكوك التي رافقت التوترات التي شهدتها الجلسة الأولى للدورة البرلمانية الخامسة، حيث غادر المشهداني منصة رئاسة السن بعد تعرضه لـ"وعكة صحية" في ضوء جدل وصخب وصُراخ داخل القاعة بعد تأدية اليمين الدستورية.

للمزيد: صورة لمحمود المشهداني من داخل المستشفى

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