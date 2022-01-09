مطارات وطائرات وشركات جديدة.. كيف ستتغير الرحلات الجوية في 2022؟

2022/01/09 | 19:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لو أردنا إلقاء نظرة على مستقبل قطاع الطيران خلال أي سنة أخرى تقريبًا، كنا سنقع على أمور مثيرة مثل طائرات جديدة، وشركات طيران جديدة، ومطارات جديدة..

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