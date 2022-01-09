الكاظمي: المشتركات بين العراق والاتحاد الأوروبي تفتح المزيد من فرص التعاون

2022/01/09 | 19:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن المشتركات بين العراق والاتحاد الأوروبي تفتح المزيد من فرص التعاون في المستقبل.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيليه فاريولا، والوفد المرافق له”.وأشار …

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