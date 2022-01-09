مصافي الوسط يفوزُ على فريق الجيش بستة أهدافٍ مقابل هدفٍ في دوري الكرة الشاطئية

2022/01/09 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب فريق مصافي الوسط، اليوم الاحد، على نظيره فريق الجيش بستة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحدٍ في المباراةِ المؤجلة من الجولة الأولى لمنافسات دوري الكرة الشاطئية.ن.ع

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