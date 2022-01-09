ليفربول يتأهل الى الدور الرابع من كأس إنجلترا

2022/01/09 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل فريق ليفربول الى الدور الرابع من الإتحاد الإنجليزي، عقب الفوز على نظيره شروسبري تاون، بنتيجة 4-1 على أرضية ملعب " أنفيلد ".وسجل فريق شروسبري هدف التقدم عن طريق إيليوت بينيت في الدقيقة 27، في حين أدرك ليفربول هدف التعادل عن طريق جوردون في الدقيقة 34.وفي الدقيقة 44 سجل فابينيو هدف ثاني للريدز، في حين سجل روبيرتو فرمينيو هدف ثالث، وعاد فابينيو وسجل الرابع في الوقت الضائع.

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