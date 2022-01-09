2022/01/09 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم- بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشهداني: لا يمكن استئناف جلسة البرلمان دون أذني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد رئيس السن محمود المشهداني، اليوم الاحد، عدم إمكانية استئناف الجلسة من دون الاذن منه.
وقال المشهداني في حديث لـ(بغداد اليوم): "لازلت رئيس السن لإدارة جلسة البرلمان".
وأضاف قائلا: "رفعت الجلسة ولا يمكن استئناف الجلسة الا بأذن مني".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشهداني: لا يمكن استئناف جلسة البرلمان دون أذني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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