المشهداني: لا يمكن استئناف جلسة البرلمان دون أذني

2022/01/09 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس السن محمود المشهداني، اليوم الاحد، عدم إمكانية استئناف الجلسة من دون الاذن منه.

وقال المشهداني في حديث لـ(بغداد اليوم): "لازلت رئيس السن لإدارة جلسة البرلمان".

وأضاف قائلا: "رفعت الجلسة ولا يمكن استئناف الجلسة الا بأذن مني".

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