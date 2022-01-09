برلماني يوضح حقيقة عودة النواب لجلسة الخلاف الأولى

2022/01/09 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح النائب امير المعماري، اليوم الاحد، حقيقة عودة النواب لجلسة البرلمان الأولى.

وقال المعماري في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "العديد من النواب الذين كانوا خارج قاعة البرلمان توافدوا لاستكمال التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب".

وفي وقت سابق ترشح كل من، محمد الحلبوسي، ومحمود المشهداني، لرئاسة مجلس النواب العراقي في الجلسة الاولى من الدورة النيابية الخامسة.

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