ليفربول يخمد انتفاضة شروسبري في كأس الاتحاد برباعية

2022/01/09 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغ ليفربول الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه مساء الأحد على ضيفه شروسبري 4-1، ضمن منافسات الدور الثالث.

وسجل أهداف ليفربول كل من كايدي جوردون (34) وفابينيو (44 من ركلة جزاء و90+3) وروبرتو فيرمينو (78)، فيما أحرز دانييا أودوه هدف شروسبري (27).

واعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب، على مجموعة كبيرة من اللاعبين الشبان في هذا اللقاء، في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين لإصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى انضمام كل من محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، لمنتخبات بلادهم للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

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