تقرير اممي: الأسلحة المصادرة في بحر العرب مصدرها ميناء جاسك الإيراني

2022/01/09 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

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قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن تقريراً سرياً للأمم المتحدة رجح ان يكون ميناء جاسك الإيراني مصدر أسلحة صادرتها البحرية الأميركية في بحر العرب.

وقالت الصحيفة، إن التقرير السري للأمم المتحدة الذي أعدته لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن، أشار إلى أن القوارب الصغيرة ووسائل النقل البري استخدمت في محاولات لتهريب أسلحة مصنوعة في روسيا والصين وإيران، إلى اليمن.



ويقدم التقرير بعض الأدلة الأكثر تفصيلاً على إمكانية أن يكون مصدر هذه الأسلحة هو ميناء جاسك الإيراني.

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