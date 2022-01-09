بلينكن يحذر روسيا من خطر “مواجهة” قبل بدء المحادثات حول أوكرانيا

2022/01/09 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا ،اليوم الأحد، من خطر “مواجهة” قبل بدء محادثات في جنيف حول الوضع في أوكرانيا، في ظلّ توتر شديد.

وقال بلينكن على شبكة “سي ان ان”، إن “هناك مسارًا للحوار والدبلوماسية لمحاولة حلّ بعض هذه الخلافات وتجنّب مواجهة”.

وأضاف “المسار الآخر هو مسار المواجهة والتداعيات الهائلة على روسيا في حال جددت اعتداءها على أوكرانيا، نحن بصدد تقييم أي مسار يستعدّ الرئيس (فلاديمير) بوتين لاتخاذه”.

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