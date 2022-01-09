انتهاء إجراءات التصويت لأختيار رئيس مجلس النواب

2022/01/09 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعانتهت قبل قليل، اليوم الأحد، إجراءات التصويت لأختيار رئيس مجلس النواب الجديد.وقال مراسلنا أنه "انتهت قبل قليل إجراءات التصويت لأختيار رئيس مجلس النواب الجديد وبدأت عملية فرز الأصوات لاختيار رئيس جديد من بين أحد المرشحين محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني".

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