2022/01/09 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعدي_ألسعداوي كان النفوذ ألشيوعي واليساري في العراق البلد النفطي والبلد ذو الأهمية الجيوسياسية أمرا مقلقا للاحتكارات والرأسمالية العالمية ولذلك سعت تلك القوى بقوة منذ الخمسينات والستينات من القرن الماضي لكبح ألنفوذ ألشيوعي واليساري وكان أهم تلك ألمحاولات ،مجازر مابعد أنقلاب شباط 1963والتي على الرغم من قساوتها لم تتمكن من أستئصال نفوذ اليسار والشيوعيين الذين عادوا كأهم قوى ألمعارضة بعد سنتين من ذلك التأريخ وشهدت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن حياة وكفاح الشهيدة عايدة ياسين - سعدي ألسعداوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن حياة وكفاح الشهيدة عايدة ياسين - سعدي ألسعداوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).