روسو واحلام يقظته - اشواق سلمان حسين

2022/01/09 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشواق_سلمان_حسين منذ بضعة ايام صدم احد الكلاب الدنماركية التي تتقدم العربات السريعة ، السيد روسو الذي غالبا ما يتجول وحيداً في الريف ، ويقال انه مريض جدا بسبب هذه السقطة ، ولا نستطيع ان نأسف كثيرا على ما ناله بسبب دوس الكلاب له.( الثلاثاء 3 ديسمبر 1776 ).مات جان جاك روسو متأثراً من سقطته ، لقد عاش فقيراً ومات حقيراً ، ان غرابة قدره صحبته حتى القبر ، وانه ليؤسفنا اننا لا نستطيع ان نتحدث عن مواهب هذا ......





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