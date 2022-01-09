5 فوائد لشرب الماء في الشتاء

2022/01/09 | 19:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نصح طبيب بتناول كمية من الماء لا تقل عن لترين يوميا؛ خلال فصل الشتاء، حتى في حال عدم الشعور بالعطش.ونقلت صحيفة “عكاظ” عن طبيب الجلدية هيثم محمود شاولي، أن تناول الماء بشكل صحيح يساعد في ترطيب الجسم، خلافا للسوائل الأخرى التي تعد أكثرها مدرة للبول.الحفاظ على صحة البشرة: يمنع شرب الماء […]

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