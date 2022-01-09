المثلية الوطنية ومقاومة متحرري/ات الجنس - بيتر دروكر‬

2022/01/09 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بيتر_دروكر‬ وصلتُ إلى الولايات المتحدة استعدادا لندوة نويت أن أتحدث فيها عن كيف ولماذا يحتاج متحررو/ات الجنس إلى مناهضة الاسلاموفوبيا: الخوف والكراهية من الاسلام والمسلمين.



ولكن [في 13 تشرين الثاني/نوفمبر] اليوم التالي لهبوط طائرتي، ضربت باريس موجة من الهجمات الإرهابية.



لذلك لا يمكنني أن أقدم نفس الكلمة التي كنت قد قمت بإعدادها.من المستحيل أن أتحدث عن الاسلاموفوبيا اليوم من دون الحديث عن أحداث كهذه، أ ......





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