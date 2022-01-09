ماركس والنسوية - سيلفيا فيديريتشي

2022/01/09 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيلفيا_فيديريتشي سيلفيا فيديريتشي وجودي راميريز خلال إطلاق “حملة أجور مقابل العمل المنزلي” في كونواي هول، في لندن، 1975| Getty Imagesنلفت عناية القراء/القارئات إلى تبني المدونة لمقدمة ترجمة مدونة سحماتية لمقابلة مع سيلفيا فيديريتشي، وبالتالي استخدم المترجم نفس عبارات العمل الإنجابي/إعادة الانتاج لترجمة Reproductive وذلك بطبيعة الحال تبدّل وفقاً لسياق العبارة.يمكن قراءة إلى جانب هذه الورقة الأوراق المنش ......





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