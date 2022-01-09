أسماء المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب

2022/01/09 | 20:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب مجلس النواب بدورته التشريعية الخامسة، اليوم الأحد، محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.

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