’هلاهل’ في مجلس النواب بعد إعلان فوز الحلبوسي بولاية ثانية (فيديو)

2022/01/09 | 20:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعالت أصوات "الهلاهل" في مجلس النواب بعد فوز محمد الحلبوسي بولاية ثانية لرئاسة البرلمان.

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وفاز الحلبوسي، بفارق شاسع عن منافسه محمود المشهداني، حيث حصل على 200 صوت، في حين حصل المشهداني على 14 صوتاً، وبلغت عدد البطاقات الباطلة 14 صوت، من مجموع عدد الحضور الذي بلغ 228 نائباً.

وينشر "ناس" السيرة الذاتية لمحمد الحلبوسي، الذي جرى التصويت على تسميته رئيساً لمجلس النواب للدورة البرلمانية الخامسة في العراق.

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