مع تحذيره موسكو.. بلينكن لا يتوقع اختراقات في المحادثات مع روسيا في جنيف

2022/01/09 | 20:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، الأحد، إنه لا يتوقع أن يرى اختراقات في الاجتماعات مع روسيا هذا الأسبوع، مكررًا أنه في حين أن الولايات المتحدة مستعدة للاستماع لمخاوف موسكو، سيكون من الصعب تحقيق أي تقدم ما لم تخفض روسيا التصعيد.

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