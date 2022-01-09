ترشيح عباس حميد الشبلاوي لشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان

2022/01/09 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاحد، ترشيح النائب عباس حميد الشبلاوي لشغل منصب النائب الاول لرئيس البرلمان.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس السن أعلن انتهاء الترشيح لمنصب النائب الاول لرئيس المجلس".

وأضافت أن "المرشح الاول للمنصب: النائب حاكم الزاملي، والمرشح الثاني للمنصب: النائب حميد عباس الشبلاوي".

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب فوز النائب محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان بنحو 200 صوت مقابل 14 صوتا للمرشح محمود المشهداني.

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