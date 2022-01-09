البرلمان: حاكم الزاملي هو المرشح الوحيد لمنصب النائب الاول

2022/01/09 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاحد، أن النائب حاكم الزاملي هو المرشح الوحيد لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان لغاية الان.

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة فوز النائب محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان بنحو 200 صوت مقابل 14 صوتا للمرشح محمود المشهداني.

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