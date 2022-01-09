2022/01/09 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز النائب محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب العراقي لولاية ثانية، الأحد، خلال جلسة أولى للبرلمان شهدت مشادات ولقطات أخرى مثيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكتساح.. الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكتساح.. الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).