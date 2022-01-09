2022/01/09 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..هدد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، الشركة المشغلة لتطبيق “تلغرام” بغرامات تقدر بملايين اليورو لخرق القوانين الوطنية على وسائل التواصل الاجتماعي.أخبر بوشمان صحيفة “بيلد أم زونتاغ” أن التطبيق الذي تتخذ شركته من الإمارات مقرا لها، يجب أن يكون لديه مسؤول اتصال في ألمانيا، وطريقة للإبلاغ عن ما تعتبره ألمانيا محتوى غير قانوني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تهدد “تلغرام” بغرامات ضخمة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تهدد “تلغرام” بغرامات ضخمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).