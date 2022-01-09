محمد الحلبوسي رئيسًا لمجلس النواب في ولاية ثانية

2022/01/09 | 20:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

انتخب مجلس النواب، الأحد، محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان في ولاية ثانية على حساب المرشح الآخر محمود المشهداني.

وحصد الحلبوسي، 9 كانون الثاني/يناير، أصوات 200 من النواب الجدد، بعد استكمال الجلسة التي أعلن المشهداني رفعها قبل نقله إلى المستشفى.

فيما حصل المشهداني على 14 صوتًا فقط، مقابل 14 ورقة اقتراع باطلة.

وصوت 228 نائبًا في الاقتراع السري الخاص باختيار رئيس البرلمان بدورته الخامسة.

ويحمل الحلبوسي، 41 عامًا، شهادة ماجستير في الهندسة من الجامعة المستنصرية، وقد نال عضوية البرلمان لأول مرة عام 2014.

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