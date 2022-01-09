2022/01/09 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صالح يهنئ الحلبوسي بفوزه برئاسة البرلمان » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:34

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يهنئ الحلبوسي بفوزه برئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يهنئ الحلبوسي بفوزه برئاسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).