شاهد بالفيديو.. مباشر.. الإعلان عن نتائج التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي

2022/01/09 | 20:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _UEsKO_4lnU

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