بدء إجراءات التصويت لاختيار النائب الأول لرئيس البرلمان

2022/01/09 | 20:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بدأت قبل قليل، اليوم الأحد، إجراءات التصويت لاختيار النائب الأول لرئيس البرلمان.وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، ترشيح النائبين حاكم الزاملي وحميد عباس الشبلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.قبل ذلك، أعلن رئيس السن خالد الدراجي، اليوم الأحد، فتح باب الترشيح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.وانتخب مجلس النواب بدورته التشريعية […]

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