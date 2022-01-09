2022/01/09 | 20:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر رئيس كتلة بدر النيابية، مهدي تقي الآمرلي، اليوم الاحد، بيانا بشأن انتخابه رئيسا للكتلة في مجلس النواب.وقال الآمرلي، في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “من منطلق الإعتزاز والشعور بالمسؤولية الوطنية والجهادية وبكل تقدير وإحترام آتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمن وضعوا ثقتهم بنا في ترأس كتلة بدر النيابية في الدورة البرلمانية الحالية […]

ظهرت المقالة الآمرلي يصدر بيانا بشأن رئاسته لكتلة بدر النيابية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآمرلي يصدر بيانا بشأن رئاسته لكتلة بدر النيابية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآمرلي يصدر بيانا بشأن رئاسته لكتلة بدر النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).