أول تعليق للمشهداني بعد تعرضه لوعكة صحية داخل البرلمان

2022/01/09 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس البرلمان الاكبر سناً محمود

المشهداني، الاحد، أنه ما يزال هو رئيس

السن، بعد تعرضه لوعكة صحية اثناء

الجلسة.





وقال المشهداني بعد خروجه من المستشفى،

"مازلت رئيس السن ولا يمكن استنئاف

الجلسة الا

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