لقاء مع الشيوعية الأمريكية أنجيلا ديفيس - عبدالرزاق دحنون

2022/01/09 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون عن السجون والعدالة وفلسطين استضافت إيمي جودمان مع زميلها خوان جونزاليس المناضلة الشيوعية "إنجيلا ديفيس" في برنامج في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021 تحدثت الكاتبة والأستاذة الأمريكية المعروفة عن حركة إلغاء السجون منذ أن كانت في منظمة "النمور الأسود" وحتى اليوم.



في جهودها الدؤوبة كداعية لإلغاء عقوبة الإعدام ومعلمة، ولا تزال مدافعة شرسة عن التعليم.



وتحدَّثت عن الإبادة الجماعية للسكان الأصليين، و ......





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