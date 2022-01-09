الرئيس صالح يهنئ الحلبوسي: نحو تشكيل ’حكومة مقتدرة’

2022/01/09 | 20:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، محمد الحلبوسي بفوزه بولاية ثانية لرئاسة مجلس النواب.

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وقال صالح في التهنئة التي حصل "ناس" على نسخة منها، (9 كانون الثاني 2022)، "دولة الأخ محمد الحلبوسي المحترم، رئيس مجلس النواب المنتخب: أتقدمُ إليكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لمجلس النواب الموقر لدورة ثانية، وأعرب عن خالص تمنياتنا لكم بالنجاح في أداء مهامكم ولمجلس النواب الجديد بالتوفيق في مهامه الوطنية والدستورية، وتلبية الاستحقاقات المنتظرة بتشكيل حكومة مقتدرة تخدم تطلعات شعبنا العراقي".

وفاز رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، الاحد، بمنصب رئاسة مجلس النواب للمرة الثانية، ضمن الدورة الخامسة للمجلس.

وحصل الحلبوسي، بفارق شاسع عن منافسه محمود المشهداني، على 200 صوت، في حين حصل المشهداني على 14 صوتاً، فيما بلغت عدد البطاقات الباطلة 14 صوت، من مجموع عدد الحضور الذي بلغ 228 نائباً.

وينشر "ناس" السيرة الذاتية لمحمد الحلبوسي، الذي جرى التصويت على تسميته رئيساً لمجلس النواب للدورة البرلمانية الخامسة في العراق.

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