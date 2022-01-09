توب 5: وفاة أول قاضية مصرية.. وقتلى ومعتقلون باحتجاجات كازاخستان

2022/01/09 | 20:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وفاة تهاني الجبالي أول قاضية مصرية، ومقتل 164 شخصًا واعتقال 5 آلاف خلال احتجاجات كازاخستان، وضحايا جراء انهيار جبلي في البرازيل، وخبراء يحذرون من عدم الانتباه إلى أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون، وصولا إلى خريطة التغيرات في الرحلات الجوية في 2022...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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