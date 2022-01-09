الزوراء يعزز صفوفه بمهاجم جديد

2022/01/09 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… عزز نادي الزوراء الرياضي، صفوف فريقه الكروي بصفقة هجومية جديدة.وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة نادي الزوراء اكملت تعاقدها مع المهاجم زياد أحمد لقيادة هجوم الفريق المروي في الموسم الحالي”.واوضح أن “أحمد وقع للنوارس قادماً من نادي الطلبة حيث سيشغل المكان الذي تركه اللاعب […]

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